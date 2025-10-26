На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На литургии священника-расстриги в армянском Ованаванке начались задержания

В армянском монастыре Ованаванке начались задержания, передает Sputnik Армения.

Как рассказал его корреспондент, правоохранители вывели с территории храма мужчину, выкрикнувшего лишенному сана Степану Асатряну: «Ты не имеешь права проводить службу!».

На видео с места происшествия задержанному зажали рот рукой, пока силовики выводили его из церкви сквозь толпу прихожан.

Сейчас в монастыре в Арагацотнской области республики службу проводит священник-расстрига Степан Асатрян. В ней участвуют сторонники партии власти и представители правящей верхушки во главе с премьером Армении Николом Пашиняном.

Утром политик заявил, что «настало время освободить Эчмиадзин» (монастырский комплекс, который является духовным центром Армянской апостольской церкви), и назвал предстоящую церковную службу «символом начала этого процесса». В Эчмиадзине действия властей сочли попыткой расколоть церковь.

Ранее католикос всех армян был лишен сана.

