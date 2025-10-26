Россиянам разъяснили порядок выплат пособий при рождении двойни

Россияне могут получить пособие по уходу за каждым ребенком, если в семье родилось двое или больше детей, для этого необходимо написать заявление на каждого младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Социального фонда России (СФР).

В случае ухода одновременно за двумя и более детьми до 1,5 года размер пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом он не может превышать 100% среднего заработка человека, на которого оформлена выплата, сообщается в материалах СФР.

Как отмечается, при рождении двух или более детей отпуск по уходу за ребенком могут оформить оба родителя, или другие близкие родственники. Например, если мать ухаживает за одним ребенком, а отец — за другим, каждый из них вправе оформить соответствующий отпуск.

15 октября стало известно об изменении графика выплат детских пособий в ноябре. По информации СФР, из-за праздничных дней изменится график социальных выплат на детей. Так, единое пособие и выплаты на детей до 3 лет будут перечислены 1 ноября вместо 3 ноября.

Ранее в Госдуме оценили возможность увеличения детского прожиточного минимума.