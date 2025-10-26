Жители Украины выставляют на продажу нидерландскую военную экипировку

Жители Украины в интернете распродают нидерландскую военную экипировку, включая одежду и швейные наборы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на украинском сайте объявлений можно увидеть публикации с предложениями купить сумку для противогаза за 150 гривен (290 рублей) и комплект подсумков за 140 гривен (275 рублей). В одном из постов подчеркивается, что товар «используется солдатами Вооруженных сил Нидерландов».

Кроме того, журналисты нашли объявление о продаже швейного набора для ремонта одежды. Его предлагают приобрести за 60 гривен (116 рублей). Продавец отметил, что товар оригинальный и при этом добавил, что с него были срезаны эмблемы.

Также на сайте продается чехол для ножа за 150 гривен (290 рублей) и термобрюки, предоставляемые нидерландским военнослужащим. Украинцы предлагают купить штаны размеров S, XL и XXL. Их стоимость составляет от 200 гривен (290 рублей) до 350 гривен (680 рублей) за единицу товара. Более того, у пользователей есть возможность приобрести военный комбинезон за 550 гривен (1070 рублей), футболки за 150 гривен (290 рублей) и иную одежду. Продавцы утверждают, что их товары — это предметы экипировки ВС Нидерландов.

12 октября журналисты РИА Новости сообщили, что жители Украины начали продавать на онлайн-площадках канадские армейские сухпайки, поставляемые в страну в рамках военной помощи.

Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для военнослужащих.