Жители Украины начали продавать на онлайн-площадках канадские армейские сухпайки, поставленные в рамках военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ публикаций в соцсетях и объявления на местных сайтах.

На одном из торговых порталов предлагаются канадские боевые рационы питания, которые продавцы называют «редкими» и рассчитанными на один–два приема пищи. При этом на упаковках указано, что продажа и покупка таких пайков запрещены. Производитель на этикетке не указан.

Согласно информации на упаковке, индивидуальный рацион №18 включает шакшуку с нутом и фруктовый салат из ананаса, папайи, гуавы и маракуйи. В описании отмечается, что состав пайков может варьироваться, включая кофе эспрессо, чай, десерт, арахисовое масло, булку для гамбургера и два изотонических напитка.

В других объявлениях в качестве основного блюда упоминаются каннеллони с курицей, лазанья и курица по-индийски.

До этого стало известно, что на Украине замглавы подразделения украинской армии заставлял бойцов, служивших на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, работать в киоске с шаурмой.

Ранее в России рассказали, что ВСУ отравляют шоколадки.