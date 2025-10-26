В Красноярском крае расширили зону поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых и обследовали еще восемь квадратных километров горно-таежной местности. Об этом сообщили ТАСС в аварийно-спасательном формировании «Спасатель».

Поисковые группы работают совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета. Несмотря на расширение зоны обследования, обнаружить семью пока не удалось, операции продолжаются.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в район урочища Буратинка 28 сентября и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако 24 октября спасатели вновь выехали в Партизанский район после обращения полиции.

Следствие рассматривает несколько версий пропажи. По одной из них, глава семейства мог получить травму или почувствовать себя плохо, а остальные не смогли самостоятельно вернуться. Также исключать не стали вероятность встречи с дикими животными и дальнейшего блуждания по тайге. Телефон мужчины в последний раз подавал сигнал в день исчезновения — примерно в семи километрах от поселка Кутурчин.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения возбуждено Уярским межрайонным следственным отделом СК. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатель допустил, что семья Усольцевых жива.