Суд утвердил изъятие имущества на 480 млн рублей у бывшего чиновника Росприроднадзора

Суд утвердил изъятие имущества у экс-главы управления Росприроднадзора Фролова
Московский городской суд утвердил решение суда низшей инстанции об изъятии имущества на 480 млн рублей у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

«Ранее Нагатинский суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства об обращении имущества Фролова и других ответчиков по его делу в доход государства», — говорится в сообщении.

17 октября 2024 года Фролова уволили с должности руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в связи с утратой доверия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и создании препятствий для законного предпринимательства.

31 августа сообщалось, что Фролов, против которого заявлен иск о взыскании коррупционных активов общей стоимостью 480 млн рублей, вместе с супругой скрыл от правоохранителей 40 млн рублей. Они были выведены со счета супруги экс-чиновника и зачислены на счет соответчицы по иску. Последняя сняла деньги и скрыла их от следствия.

Ранее в Ставрополе подозреваемую в хищении чиновницу уволили в связи с утратой доверия.

