Россиян предупредили о мошеннических атаках в преддверии единого срока уплаты налогов

Мошенники могут активизировать схемы по обману россиян в преддверии единого срока уплаты имущественных налогов за 2024 год 1 декабря. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

«Процесс уплаты налогов может быть не до конца понятен гражданам, а сама ситуация нередко вызывает стресс. Используя такие эмоции, мошенники могут легко обмануть людей», — сказал аналитик.

Фомин уточнил, что мошенники в 2025 году уже применяли схемы, в рамках которых звонили людям якобы от лица представителей Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники рассказывали о налоговом вычете, после чего просили назвать код из СМС для завершения выплаты. Впоследствии россиянам поступали звонки от якобы правоохранительных органов, которые предупреждали о взломе аккаунта и финансировании запрещенных организаций.

Также, по словам эксперта, злоумышленники предупреждали россиян о необходимости подачи декларации и предоставления дополнительных документов. После этого они предлагали записаться на прием в ведомство и продиктовать код из СМС для подтверждения номера телефона. После этого мошенники получали доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги», отметил аналитик.

