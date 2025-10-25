В Австрии решили избавиться от бывшего главы управления СБУ

В Австрии готовится судебное разбирательство по вопросу об экстрадиции на Украину бывшего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), объявленного в розыск. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram--канале.

«Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ. После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги», — говорится в сообщении.

Хотя имя бывшего чиновника официально не разглашается, украинское издание «Общественное» утверждает, что речь идет об Андрее Наумове.

В августе 2024 года украинское Государственное бюро расследований сообщило, что по запросу Киева Интерпол объявил Наумова в международный розыск. Украинская Генпрокуратура заочно обвиняет его в незаконном обогащении на сумму $830 тыс.

Ранее сотрудник СБУ получил пожизненный срок за подрыв авто чиновника херсонского правительства.