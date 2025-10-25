На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саларьево поймали сбежавшего петуха, будившего москвичей

Петуха Гастона-Петю, будившего москвичей, поймали в Саларьево
close
Depositphotos

В московском районе Саларьево сбежавший петух по кличке Гастон-Петя нарушил утреннюю тишину, разбудив местных жителей своими громкими криками. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По информации издания, птица регулярно оглашала окрестности своим кукареканьем в ранние часы.

«Несколько дней подряд по району разносились его громкие утренние крики — местные жители просыпались раньше будильников», — говорится в сообщении.

Попытки поймать Гастона-Петю оказались не простым занятием, так как он ловко уклонялся и быстро убегал.

На третий день после побега приключения птицы закончились — петуха удалось поймать. Сейчас Гастон-Петя находится в курятнике.

В мае во Франции недовольный слишком частым кукареканьем петуха Рикко сосед подал в суд на его хозяев. В сети создали петицию в поддержку Рикко, которую подписали более 33 тысяч человек.

Ранее в Израиле представили боевого «Петуха» с боеприпасом.

