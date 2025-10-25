Схватка полицейского с крокодилом попала на видео

В США полицейский голыми руками оттащил за хвост крокодила и попал на видео

Полицейским в штате Флорида (США) на вызове пришлось голыми руками вытаскивать за хвост крокодила из зоны жилого дома. Видеозапись инцидента опубликовал RT в Telegram-канале.

Как отмечается, рептилию обнаружили возле жилых домов, после чего жители вызвали правоохранителей. В местном главке полиции сообщили, что во время вылова крокодил не пострадал. После этой операции рептилию выпустили в водоем вдали от населенных пунктов.

На видео с нагрудных камер правоохранителей видно, как один из мужчин в форме набрасывает покрывало на крокодила, при этом второй пытается достать животное длинным предметом. После чего мужчина в форме хватает рептилию за хвост и оттаскивает из зоны жилого помещения. Далее показано, как крокодилу перематывают лентой пасть.

Жители Флориды нередко сталкиваются с крокодилами. 1 октября на видео попало, как местный полицейский борется с крупным аллигатором. Тогда Жительница округа Лейк обнаружила хищную рептилию в своем саду. Впоследствии пойманного аллигатора также выпустили на волю.

Ранее жительница Флориды напала на аллигатора, чтобы защитить свою собаку.