На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Схватка полицейского с крокодилом попала на видео

В США полицейский голыми руками оттащил за хвост крокодила и попал на видео
true
true
true

Полицейским в штате Флорида (США) на вызове пришлось голыми руками вытаскивать за хвост крокодила из зоны жилого дома. Видеозапись инцидента опубликовал RT в Telegram-канале.

Как отмечается, рептилию обнаружили возле жилых домов, после чего жители вызвали правоохранителей. В местном главке полиции сообщили, что во время вылова крокодил не пострадал. После этой операции рептилию выпустили в водоем вдали от населенных пунктов.

На видео с нагрудных камер правоохранителей видно, как один из мужчин в форме набрасывает покрывало на крокодила, при этом второй пытается достать животное длинным предметом. После чего мужчина в форме хватает рептилию за хвост и оттаскивает из зоны жилого помещения. Далее показано, как крокодилу перематывают лентой пасть.

Жители Флориды нередко сталкиваются с крокодилами. 1 октября на видео попало, как местный полицейский борется с крупным аллигатором. Тогда Жительница округа Лейк обнаружила хищную рептилию в своем саду. Впоследствии пойманного аллигатора также выпустили на волю.

Ранее жительница Флориды напала на аллигатора, чтобы защитить свою собаку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами