Схватка сотрудника полиции с аллигатором попала на видео

В США полицейский из Флориды поборол крупного аллигатора и попал на видео
Jam Press/Lake County Sheriffs Office

В американском штате Флорида полицейскому пришлось вступить в борьбу с крупным аллигатором, проникшим на территорию частного домовладения. Видеозапись инцидента опубликовало издание What's The Jam.

Жительница округа Лейк обнаружила хищную рептилию в своем саду. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции, вооружившись веревками, приступили к поиску аллигатора. Вскоре один из полицейских обнаружил животное и атаковал его.

На записи с нагрудных камер правоохранителей и съемку, сделанную с дрона, попал момент, когда помощник шерифа округа поборол рептилию и связал ей лапы. После чего коллеги помогли ему зафиксировать пасть животного скотчем.

Пойманного аллигатора доставили в полицейский участок, а затем выпустили на волю вдали от населенных пунктов.

В результате инцидента никто не получил травм.

Ранее девушка отбилась от двух акул и лишилась ноги.

