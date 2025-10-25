На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как правильно провести осенние каникулы с ребенком

Психолог Наумова: эффективный отдых на каникулах повысит стрессоустойчивость у школьника
Freepik.com

Во время осенних каникул ребенок должен отдохнуть и набраться как можно больше ярких впечатлений и воспоминаний, заявила в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, это поможет легче адаптироваться к трудностям во время учебы.

«Каникулы — это специальное время, чтобы дети могли подумать о чем-то, кроме учебной деятельности, перезагрузиться. В каникулы ребенку важно отдохнуть и набраться ярких впечатлений, воспоминаний, которые станут для него своеобразным подкреплением в сложные моменты. В школе разные бывают случаи: и неудачи, и сложности на контрольных работах, и с оценками, и с одноклассниками, с учителями. Да, у ребенка могут быть трудности и в каникулы. Как раз когда он у нас наполняется эмоциями, впечатлениями, то он становится более стрессоустойчивым и справляется значительно лучше с этими невзгодами», — отметила Наумова.

По словам психолога, важно узнать, что ребенку интересно — культурная программа, активности или общение с родными и близкими.

«Это могут быть музеи, театры, кинотеатры, встречи с друзьями, родственниками, поездки, какие-то хобби, увлечения — вот этому больше внимания нужно уделить. Можно добавить элементы спорта, походы в аквапарк, какие-то места, где ребенок сможет и полазить, и побегать, и попрыгать, и поплавать. И важно, чтобы родители окружили ребенка вниманием, любовью, заботой. Ну а если есть какие-то задолженности, сложности, то организовывать образовательные мероприятия как-то очень сбалансировано, в пределах одного часа в день, не более. Чтобы все-таки у ребенка была возможность наполниться и восстановиться за недельку каникул», — рекомендовала Наумова.

Ранее психолог объяснила, как установить цифровой контроль над детьми, не нарушив границ.

