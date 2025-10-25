В Бурятии подросток извинился за драку с учителем

Подравшийся с учителем в Бурятии школьник принес извинения

Восьмиклассник, подравшийся с учителем в Посельской школе Иволгинского района Бурятии, принес педагогу извинения. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектного офиса «Бесшовное патриотическое воспитание в Республике Бурятия» Андрей Бородин.

После инцидента мать подростка также извинилась перед преподавателем. Как отметил Бородин, все стороны признали обоюдную ответственность за произошедшее. Для мальчика назначен наставник — курсант программы «Патриоты Бурятии», участник СВО Владимир Раднаев.

Учителю, имеющему образование по направлениям «физика» и «математика», будет оказана поддержка. Его планируют привлечь к работе с одаренными детьми — участниками олимпиадного движения.

В связи со случившемся в Бурятии принято решение о создании республиканского родительского комитета для улучшения образовательной среды. Также будет расширена программа «значимый взрослый», привлекающая авторитетных наставников для работы с подростками.

Инцидент произошел в школе села Полесье в Иволгинском районе. По предварительной информации, конфликт между учеником и педагогом произошел 17 октября в раздевалке образовательного учреждения. Один из учеников повалил педагога, и они начали драться. В результате мальчик сломал руку.

Коллеги учителя создали петицию в поддержку педагога: они утверждают, что мужчина подвергался травле и провокациям со стороны подростков. Такого же мнения, по информации канала, придерживаются родственники педагога.

Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что учитель попал в больницу с травмой головы.

Ранее в Госдуме призвали ввести штрафы для учеников за оскорбление учителей.