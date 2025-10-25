В российском городе артист цирка упал с рампы во время трюка

В Казани циркач упал с рампы во время трюка и попал в больницу

В цирке Казани артист упал с рампы, выполняя трюк, и попал в больницу. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Казань на максималках».

На видео попал момент падения.

«В казанском цирке артист неудачно приземлился, выполняя прыжок с трамплина. Его забрали на носилках», — говорится в посте.

Как пишет Telegram-канал Mash Iptash, мужчина ударился головой о манеж и потерял сознание. Медсестра в цирке не нашла у него травм, однако артиста все равно забрали в больницу.

19 июля Telegram-канал 112 сообщил, что 30-летний гимнаст из Китая сорвался с высоты трех метров во время представления в цирке на Вернадского в Москве. Отмечалось, что он ударился об бордюр и получил компрессионный перелом позвоночника.

Позднее директор цирка Эдгард Запашный уточнил, что ЧП произошло во время номера на велосипедах. На опубликованных им кадрах видно, как артист, стоявший на плечах своего коллеги, внезапно теряет равновесие и падает на арену.

Ранее в Челябинской области артистка сорвалась с высоты, выполняя цирковой трюк.