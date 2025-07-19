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«На ровном месте»: очевидица — о падении китайского артиста в Московском цирке

Очевидица: китайский артист сам ушел за кулисы после падения в Московском цирке
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Китайский артист, упавший во время выступления в Московском цирке на Вернадского, самостоятельно ушел за кулисы после инцидента. Об этом «Газете.Ru» рассказала зрительница Ирина, отметив, что выступление продолжилось с другим циркачом.

«Упал китайский артист на спину, и ноги были на бортике. Он как-то на ровном месте упал — вернее, он стоял на плечах и, может, у него голова закружилась. Стоял ровно и вдруг соскочил с плеч коллеги и как-то «неуклюже» упал. Встал и хотел вернуться к исполнению номера, но видно было, что не готов. Шел за кулисы в сопровождении коллеги своими ногами. Очень сложно оценить его состояние нам, зрителям. Нужен врач и медобследование на внутренние возможно ушибы, трещины. Никто не испугался, Номер не остановился, продолжился с другим артистом. Доктора ему пригласили — это Запашный озвучил всем», — сказала она.

19 июля Telegram-канал 112 сообщил, что 30-летний гимнаст из Китая сорвался с высоты трех метров во время представления в цирке на Вернадского в Москве. Отмечалось, что он ударился об бордюр и получил компрессионный перелом позвоночника.

Позднее директор цирка Эдгард Запашный уточнил, что ЧП произошло во время номера на велосипедах. На опубликованных им кадрах видно, как артист, стоявший на плечах своего коллеги, внезапно теряет равновесие и падает на арену.

Ранее в Челябинской области артистка сорвалась с высоты, выполняя цирковой трюк.

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