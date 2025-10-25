На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция начала проверку после массовой драки в московском ЖК

МВД РФ: полиция устанавливает обстоятельства драки в ЖК «Прокшино» в Москве
Евгений Одиноков/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и личности участников массовой драки на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление министерства внутренних дел РФ.

«В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, стражи порядка организовали проверку по факту массовой драки.

По словам источника ТАСС в оперативных службах, всего участниками конфликта стали не менее 20 человек. Он подчеркнул, что на место происшествия прибыли пять машин полиции и бригада скорой помощи.

25 октября в сети распространилось видео, на котором запечатлена массовая драка с участием мигрантов в ЖК «Прокшино» в Москве. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи. Telegram-канал Baza написал, что в результате потасовки пострадали три человека.

Ранее в Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с поножовщиной.

