Полиция заподозрила деменцию у американской конгрессвумен, заявившей о краже

Мошенники обокрали старейшего члена палаты представителей США, 88-летнюю Элеанор Холмс Нортон, у нее дома в Вашингтоне. Злоумышленники забрали у пожилой женщины более $4 тыс., сообщает телеканал NBC4.

«Давний представитель округа Колумбия […] Элеанор Холмс Нортон, подверглась мошенничеству у себя дома со стороны людей, представившихся уборщиками, заявили в ее офисе. Полиция сообщила, что подозреваемые списали с ее кредитной карты почти $4,4 тыс. за работу, которую не выполнили», – передают журналисты.

По данным офиса конгрессвумен, Нортон предположила, что это ее сотрудники организовали визит уборщиков, из-за чего она впустила подозреваемых в дом и передала им кредитную карту для оплаты услуг, но они так и не были оказаны. Управляющий домом позже заявил парламентарию, что этот визит не был в планах, после чего женщина обратилась в полицию.

В докладе полиции округа Колумбия Нортон описывается как женщина, страдающая «начальной стадией деменции». В то же время телеканал отмечает, что диагноз, указанный в бумагах, был основан на предположении, для которого у подготовившего документ полицейского «не было достаточной квалификации».

