На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция заподозрила деменцию у американской конгрессвумен, заявившей о краже

NBC4: мошенники обманули 88-летнюю конгрессвумен США Элеанор Нортон на $4,4 тыс.
close
Depositphotos

Мошенники обокрали старейшего члена палаты представителей США, 88-летнюю Элеанор Холмс Нортон, у нее дома в Вашингтоне. Злоумышленники забрали у пожилой женщины более $4 тыс., сообщает телеканал NBC4.

«Давний представитель округа Колумбия […] Элеанор Холмс Нортон, подверглась мошенничеству у себя дома со стороны людей, представившихся уборщиками, заявили в ее офисе. Полиция сообщила, что подозреваемые списали с ее кредитной карты почти $4,4 тыс. за работу, которую не выполнили», – передают журналисты.

По данным офиса конгрессвумен, Нортон предположила, что это ее сотрудники организовали визит уборщиков, из-за чего она впустила подозреваемых в дом и передала им кредитную карту для оплаты услуг, но они так и не были оказаны. Управляющий домом позже заявил парламентарию, что этот визит не был в планах, после чего женщина обратилась в полицию.

В докладе полиции округа Колумбия Нортон описывается как женщина, страдающая «начальной стадией деменции». В то же время телеканал отмечает, что диагноз, указанный в бумагах, был основан на предположении, для которого у подготовившего документ полицейского «не было достаточной квалификации».

Ранее российская пенсионерка отдала курьерам мошенников $4 тыс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами