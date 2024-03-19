В Чите пенсионерка отдала курьерам мошенников 10 тысяч долларов

В Чите задержаны курьеры мошенников, обманувшие трех пенсионерок на крупные суммы денег, одна из потерпевших передала аферистам 10 тысяч долларов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Две жительницы Читы помогали мошенникам обманывать пенсионерок и получать от них крупные суммы. Аферисты действовали по схеме «родственник попал в ДТП», деньги курьерам передали как минимум три пожилые женщины, одна из потерпевших отдала наличными 700 000 рублей, другая — 300 000 рублей, а третья передала накопления в иностранной валюте — 10 000 долларов США.

Пожилые женщины смогли описать приметы курьеров, подозреваемых удалось задержать, девушки рассказали полицейским, что неизвестный куратор предложил им подработку по сбору денежных средств. Забрав деньги у пожилых женщин, они переводили их на указанные нанимателем счета, а небольшую часть оставляли себе в качестве вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенник, обманувший с подельниками пенсионерку на 2 млн рублей, получил условный срок.