В Грузии задержали граждан Китая за попытку незаконного приобретения урана

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали в Тбилиси троих граждан Китая, которые, по данным спецслужбы, планировали незаконно приобрести два килограмма урана и перевезти его через Россию на родину. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе, пишет ТАСС.

По его словам, подозреваемые собирались купить ядерный материал за $400 тыс. Операция по задержанию провели совместно департаментами контрразведки и специальных операций Службы госбезопасности.

До этого в Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Ученый приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. Сначала он поехал в район места добычи урана в пустыне Гоби, а затем на старое место добычи в районе Мардай. Как рассказал сам ученый, в Монголию его пригласили активисты.

Ожаровский позже сообщил, что монгольские правоохранители предъявили ему обвинения в использовании незарегистрированного в стране прибора для замеров радиационного фона и неверных показаниях дозиметров. Физик-ядерщик признал, что его оборудование действительно не было зарегистрировано.

Ранее в США обвинили российскую ученую в контрабанде биологических материалов.