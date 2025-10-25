Замдиректора российской школы отдала мошенникам 1,7 млн рублей

В Воронеже 51-летняя замдиректора школы потеряла сбережения, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что сотрудница школы получила в мессенджере сообщение о необходимости вступить в группу, якобы созданную Министерством образования региона. После нажатия кнопки «старт» для прохождения «оцифровки» ей пришло уведомление о несанкционированном доступе к личному кабинету на портале Госуслуг. По указанному номеру ей ответил сотрудник «службы поддержки», который перевел разговор на «сотрудника Прокуратуры», а затем на «сотрудника Казначейства».

Злоумышленники убеждали женщину закрыть банковский вклад и отправить деньги на «счет Казначейства», а также не общаться с близкими и не ходить на работу под предлогом прослушки телефона. На следующий день потерпевшая сняла средства со своего счета и перевела их на указанные реквизиты. Общий ущерб составил около 1,7 млн рублей. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

