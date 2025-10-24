Суд арестовал замгендиректора «Экспофорума» по делу об отмывании денег

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО заместителя генерального директора ООО «Экспофорум Интернешнл» по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

«Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение следственных действий <...> продолжается», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2024 году подозреваемый вместе с подельниками легализовал через фиктивные договоры о рекламе и информационных услугах около 32 млн рублей. Уточняется, что это произошло в рамках соглашения с государственным органом на 2 млрд рублей.

«Экспофорум Интернешнл» — компания-оператор одноименного конгрессно-выставочного центра в Санкт-Петербурге, в котором проводятся деловые и развлекательные мероприятия. Самым известным из них является ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Также 24 октября суд в Москве арестовал председателя научно-технического совета Авиамоторного научно-технического комплекса (АМНТК) «Союз» Мкртича Окрояна в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он объявлен в розыск.

Ранее в Грузии задержали пятерых россиян за отмывание доходов.