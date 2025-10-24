Суд арестовал главу Авиамоторного научно-технического комплекса «Союз»

Глава АМНТК «Союз» заочно арестован по обвинению в мошенничестве

Тверской районный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте председателя научно-технического совета Авиамоторного научно-технического комплекса (АМНТК) «Союз» в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Окрояна Мкртича Окроевича на срок два месяца», — сообщили представители судебной инстанции.

В настоящее время Окроян объявлен в розыск. Детали, касающиеся обстоятельств уголовного дела, судом не разглашаются.

Окрояну в заочной форме предъявлены обвинения в совершении деяний, квалифицируемых по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору).

