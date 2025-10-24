В Польше осудили троих украинцев за поджог торгового центра

IAR: трое украинцев приговорены в Польше к различным срокам за поджог ТЦ

В Польше вынесли вердикт в отношении трех граждан Украины, признав их виновными в поджоге торгового центра. Об этом сообщает Reuters.

«Вынесен приговор по делу о поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Окружной суд Варшава-Прага приговорил трех граждан Украины - Сергея Р., Павла Т. и Владислава Ю», — говорится в сообщении.

Указанные лица были признаны виновными в участии в деятельности организованной группы, осуществлявшей диверсионно-террористические акты. Павел Т. приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, Сергей Р. получил 2 года и 6 месяцев, а Владислав Ю. – 1 год и 4 месяца.

Отмечается, что преступная группа действовала не только в Польше, но и на территории Литвы и Латвии. Деятельность осужденных была направлена на совершение поджогов в странах Евросоюза.

Весной 2024 года в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве произошел масштабный пожар, в результате которого здание было практически полностью уничтожено.

Ранее в Польше обвинили двух украинцев в поджоге ТЦ.