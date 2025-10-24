На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медики спасли подростка, вытащив из кишечника около сотни магнитов

В Новой Зеландии врачи вытащили из кишечника подростка до 100 магнитов
Freepik.com

Новозеландские медики провели операцию по извлечению из кишечника 13-летнего подростка порядка 100 небольших магнитов. Об этом случае рассказали в журнале New Zealand Medical Journal.

«Он сообщил, что около недели назад проглотил около 80–100 мощных неодимовых магнитов <...>, купленных в зарубежном интернет-магазине», — указано в материале.

Прежде чем попасть в больницу, мальчик четыре дня мучился от боли в животе. После госпитализации врачи провели полостную операцию и вытащили магниты. Подростка выписали на восьмой день после хирургического вмешательства.

До этого сообщалось об инциденте в Свердловской области России, где двухлетний малыш подавился супом и был подключен к аппарату ИВЛ. Его прооперировали, но уже через месяц он заболел пневмонией.

Уральские медики обратились за помощью к столичным коллегам, и ребенка доставили в Москву, где он провел три недели в медико-хирургическом центре им. Пирогова. Сейчас он чувствует себя лучше, но до сих пор находится под наблюдением врачей.

Ранее в Приморье спасли ребенка, проглотившего бусину с острым шипом.

