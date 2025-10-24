На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму мужчину задержали за призывы применять насилие к русским

Жителя Судака задержали за призывы применять насилие к русским
РИА Новости

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю задержали жителя Судака по подозрению в оскорблении граждан русской национальности и распространении в интернете призывов к совершению насильственных действий в отношении них. Об этом сообщает ТАСС.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Судака 1964 г. р., который обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в своих публикациях фигурант допускал уничижительные высказывания в адрес русского населения. Проведенная лингвистическая экспертиза, как утверждается, установила, что его текстовые записи содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий против группы лиц, объединенных национальным признаком (русских).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 280, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Подольске задержали мужчину за призывы бомбить Москву.

