На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии планируют выставить на продажу мобильные бомбоубежища

Bild: в ФРГ впервые представили бункеры в строительных магазинах
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

В Германии впервые представили мобильный бункер, который в скором времени появится в сети строительных магазинов. Об этом пишет газета Bild.

Как отмечается, в последние месяцы в Германии вырос спрос на частные бомбоубежища, что стимулировало розничную торговлю к разработке соответствующих решений. Прототип бункера был создан компаниями BSSD Defence и Veloform. Пока он находится на производственной линии в Саксонии-Анхальт, но уже скоро его планируют начать продавать через популярную сеть магазинов строительных материалов.

Модуль выполнен в виде гаражного бокса площадью 16 кв. м и высотой 2,80 м, со стенами толщиной 20 см. Внутри оборудованы: туалет, душ, небольшая кухня, четыре раскладных кровати и большой экран, имитирующий окно с пейзажем.

По информации BSSD Defence, в бункере можно находиться без выхода наружу примерно неделю. Он способен выдерживать удары беспилотников и при наличии специальной защиты — даже ракет калибром 107 мм. Разработчики уверяют, что при погружении в землю он сможет защитить от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр находится не ближе 20 км.

Как сообщается, стоимость полного комплекта модуля составляет около €150 тыс. Производство занимает примерно 70 дней.

Ранее в ФРГ впервые включили сценарий войны в буклет по гражданской обороне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами