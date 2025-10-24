На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала первые признаки старения мозга

Врач Суворинова: незначительная забывчивость может говорить о старении мозга
true
true
true
close
Depositphotos

Незначительная забывчивость или трудности с концентрацией могут быть первыми признаками старения мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова.

К тревожным сигналам она также отнесла ухудшение памяти, рассеянность, сложности с привычной работой или необходимость прикладывать больше усилий для выполнения повседневных задач. Для профилактики таких изменений эксперт посоветовала скорректировать образ жизни — отказаться от вредных привычек, наладить режим сна и отдыха, а также правильно питаться.

«Но главное — не заниматься самодиагностикой. Нарушение работы мозга может быть следствием не только неврологических проблем, но и заболеваний сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно подходить к вопросу комплексно», — отметила Суворинова.

Новое исследование британских ученых показало, что нарушения сна могут буквально ускорять старение мозга. С помощью магнитно-резонансной томографии и алгоритмов машинного обучения исследователи проанализировали более тысячи показателей состояния мозга: толщину коры, плотность тканей, состояние сосудов. На основе этих данных модель определяла «биологический возраст» мозга — то, насколько он соответствует или опережает реальный возраст человека. Оказалось, что люди с плохим качеством сна имели мозг, «старше» своего реального возраста примерно на один год.

Ранее психиатр предупредила, как гаджеты влияют на мозг ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами