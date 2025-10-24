Врач назвала первые признаки старения мозга

Незначительная забывчивость или трудности с концентрацией могут быть первыми признаками старения мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова.

К тревожным сигналам она также отнесла ухудшение памяти, рассеянность, сложности с привычной работой или необходимость прикладывать больше усилий для выполнения повседневных задач. Для профилактики таких изменений эксперт посоветовала скорректировать образ жизни — отказаться от вредных привычек, наладить режим сна и отдыха, а также правильно питаться.

«Но главное — не заниматься самодиагностикой. Нарушение работы мозга может быть следствием не только неврологических проблем, но и заболеваний сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно подходить к вопросу комплексно», — отметила Суворинова.

Новое исследование британских ученых показало, что нарушения сна могут буквально ускорять старение мозга. С помощью магнитно-резонансной томографии и алгоритмов машинного обучения исследователи проанализировали более тысячи показателей состояния мозга: толщину коры, плотность тканей, состояние сосудов. На основе этих данных модель определяла «биологический возраст» мозга — то, насколько он соответствует или опережает реальный возраст человека. Оказалось, что люди с плохим качеством сна имели мозг, «старше» своего реального возраста примерно на один год.

