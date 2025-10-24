Мать оставила четырехмесячного ребенка в ванне, чтобы посмотреть телевизор

В Южной Корее ребенок потерял сознание в ванне, пока его мать смотрела телевизор

Жительница Южной Кореи была задержана после того, как оставила без присмотра своего маленького сына. Об этом сообщает издание The Korea Times.

Инцидент произошел в среду, 22 октября, в городе Йосу, провинция Чолла-Намдо. Около 12:30 женщина в возрасте около 30 лет купала четырехмесячного сына, который еще не может сидеть самостоятельно, и оставила его одного в детской ванночке.

Позже мать вернулась в ванную и обнаружила, что ребенок потерял сознание. Тогда она вызвала скорую помощь. Медики экстренно доставили младенца в больницу, но пока он остается в коме.

Родительница призналась, что пока сын находился без присмотра, она смотрела телевизор, и была задержана. Также сообщается, что медперсонал, оказывавший помощь мальчику, заметил у него на теле синяки и другие повреждения, указывающие на возможное насилие. Ведется следствие.

Ранее мать оставила шестимесячного младенца с агрессивным питбулем, который его растерзал.