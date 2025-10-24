На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки из Екатеринбурга затопили целый подъезд в 16-этажке

Екатеринбургские подростки устроили потоп в подъезде, спустив воду из батареи
true
true
true

Подростки устроили потоп в подъезде жилого дома в Екатеринбурге и попали на видео, сообщает издание E1.

Инцидент произошел днем 24 октября в подъезде жилого дома по адресу улица Бебеля, 136. Двое подростков мирно сидели на площадке верхнего этажа и решили напоследок похулиганить.

Перед тем, как уйти один из юношей открыл кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления. Вода из батареи хлынула и достигла первого этажа, превратив подъезд в болото.

Сейчас сотрудники местного ТСЖ ищут родителей хулиганов, которых обяжут проводить ремонт в подъезде за свой счет.

«Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Если вопрос с родителями не решится добровольно, мы обратимся в полицию», — заявила жительница многоэтажки.

Ранее в российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила ролик с противоправными действиями школьников. Они начали прямую трансляцию и за донат стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации Набережных Челнов.

Ранее в Петербурге подростки угнали самокаты со штрафстоянки, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами