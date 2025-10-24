Подростки из Екатеринбурга затопили целый подъезд в 16-этажке

Екатеринбургские подростки устроили потоп в подъезде, спустив воду из батареи

Подростки устроили потоп в подъезде жилого дома в Екатеринбурге и попали на видео, сообщает издание E1.

Инцидент произошел днем 24 октября в подъезде жилого дома по адресу улица Бебеля, 136. Двое подростков мирно сидели на площадке верхнего этажа и решили напоследок похулиганить.

Перед тем, как уйти один из юношей открыл кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления. Вода из батареи хлынула и достигла первого этажа, превратив подъезд в болото.

Сейчас сотрудники местного ТСЖ ищут родителей хулиганов, которых обяжут проводить ремонт в подъезде за свой счет.

«Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Если вопрос с родителями не решится добровольно, мы обратимся в полицию», — заявила жительница многоэтажки.

Ранее в российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила ролик с противоправными действиями школьников. Они начали прямую трансляцию и за донат стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации Набережных Челнов.

Ранее в Петербурге подростки угнали самокаты со штрафстоянки, и это попало на видео.