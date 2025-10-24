На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший профессиональный боец обезвредил вора, попытавшегося украсть у него часы Rolex

NYP: боец обезвредил вора, решившего украсть у него часы Rolex
true
true
true
close
NBCLA

В Западном Голливуде бывший профессиональный боец остановил вооруженное ограбление, применив навыки единоборств против грабителя, пытавшегося украсть его дорогие часы Rolex, пишет New York Post.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, прогуливался со своей девушкой, когда из черного седана выбежал вооруженный злоумышленник в маске и потребовал отдать часы.

Однако вместо того чтобы подчиниться, борец молниеносно обезоружил нападавшего и повалил его на землю, отобрав пистолет, удерживая его на земле. Подруга бойца в это время вырвала заряженное оружие из рук грабителя и отбросила его через забор.

Жители соседних домов выбежали на шум. Один из них, Патрик Макклоски, сообщил, что в момент потасовки боец «не проявил милосердия» и твердо удерживал преступника, даже когда у того, по словам очевидцев, «вывихнула рука».

Полиция вскоре прибыла на место и задержала подозреваемого. Второй участник, находившийся в автомобиле, успел скрыться, когда понял, что ограбление сорвалось.

Ранее няня-дзюдоистка обезвредила мужчину, который пытался ограбить ее при ребенке.

