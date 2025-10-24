Юрист дал советы, как правильно приобретать вторичное жилье

Адвокат Алишер Захидов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как обезопасить себя при покупке вторичного жилья. Он напомнил, что в ходе процедуры оформления могут объявиться неожиданные наследники, или же всплывет банкротство предыдущих собственников. В итоге сделку могут признать недействительной, после чего покупатель потеряет не только квартиру, но и деньги.

«Сегодня достаточно хорошо отлажен сервис по проверке квартиры на чистоту. Не нужно жалеть на это деньги. Есть даже компании, которые после проверки выдают сертификат на продажу квартиры, тем самым гарантируя, что продавец в любом случае получит свои деньги при любых рисках. И это полностью защитит покупателя от возможных потерь», — сказал Захиров.

Он также посоветовал проверять паспорта всех собственников жилья: данные в удостоверении личности должны быть такими же, как в документах на квартиру.

24 октября стало известно, что в Госдуме приступили к обсуждению возможности ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег. Власти также анализируют ситуации, когда продавцы квартир оспаривают сделки из-за того, что якобы находились под влиянием мошенников. Поможет ли это защитить покупателей — в материале «Газеты.Ru».

