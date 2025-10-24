На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист дал советы, как правильно приобретать вторичное жилье

Юрист Захидов: при покупке жилья важно проверять его на чистоту
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Адвокат Алишер Захидов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как обезопасить себя при покупке вторичного жилья. Он напомнил, что в ходе процедуры оформления могут объявиться неожиданные наследники, или же всплывет банкротство предыдущих собственников. В итоге сделку могут признать недействительной, после чего покупатель потеряет не только квартиру, но и деньги.

«Сегодня достаточно хорошо отлажен сервис по проверке квартиры на чистоту. Не нужно жалеть на это деньги. Есть даже компании, которые после проверки выдают сертификат на продажу квартиры, тем самым гарантируя, что продавец в любом случае получит свои деньги при любых рисках. И это полностью защитит покупателя от возможных потерь», — сказал Захиров.

Он также посоветовал проверять паспорта всех собственников жилья: данные в удостоверении личности должны быть такими же, как в документах на квартиру.

24 октября стало известно, что в Госдуме приступили к обсуждению возможности ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег. Власти также анализируют ситуации, когда продавцы квартир оспаривают сделки из-за того, что якобы находились под влиянием мошенников. Поможет ли это защитить покупателей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее риелтор рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами