В Госдуме хотят наказывать за вовлечение детей в азартные игры

Депутат Лантратова разработала законопроект о наказании за вовлечение детей в азартные игры
close
Depositphotos

Семейная пара из Марий Эл сняла видео, где их годовалому сыну якобы бьют татуировку с названием нелегального казино. Позже стало известно, что это была постановка для конкурса стримера Мелстроя, который обещал деньги за вирусные видео. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила «Газете.Ru», что такие инциденты показывают необходимость жестких мер, поэтому она разработала законопроект, предусматривающий наказание за вовлечение детей в азартные игры и их рекламу.

«Инцидент в Марий Эл показывает, насколько опасна пропаганда азартных игр, особенно когда она затрагивает детей. Наш законопроект вводит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу. За такие действия может грозить до пяти лет тюрьмы, а за обычную рекламу казино — штрафы до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы», — сказала она.

Лантратова отметила, что законопроект, разработанный межфракционной группой под ее руководством, направлен на отзыв в правительство РФ.

22 октября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что российская семья набила татуировку своему годовалому ребенку для участия в конкурсе с рекламой казино. На опубликованных кадрах видно, как ребенок плачет, пока родители делают ему рисунок. Чиновница пообещала направить материалы в Следственный комитет.

Позднее Telegram-канал 112 сообщил, что видео было сделано для конкурса стримера Mellstroy — он объявил в соцсетях, что подарит квартиру тому, кто снимет для него самое шокирующее видео. При этом сам челлендж был рекламой онлайн-казино.

Мать ребенка рассказала изданию, что видео было постановочным — тату-машинка не была включена, надпись сделана обычной ручкой, а плакал ребенок из-за того, что хотел спать.

