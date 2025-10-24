Россиянин избил дочь, когда та не прополола грядки, и оказался на скамье подсудимых

Жителя Уфы осудили за нанесение телесных повреждений его несовершеннолетней дочери, сообщила прокуратура Башкирии.

В августе текущего года 54-летний мужчина применял физическое насилие к своей 17-летней дочери. Так, он избил девушку с помощью пластиковой хлопушки для ковров, когда выяснилось, что она не прополола грядки в огороде. Отец умышленно нанес жертве множество ударов по различным частям тела.

Было установлено, что мужчина часто использует малозначительный повод, чтобы применить в отношении дочери методы воспитания, основанные на жестокости и насилии.

В итоге он был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетней и получил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее 22-летняя многодетная россиянка жестоко обращалась с детьми.