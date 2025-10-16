На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

22-летняя многодетная россиянка жестоко обращалась с детьми

В Дагестане 22-летняя мать истязала троих детей и вела асоциальную жизнь
true
true
true
close
Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА»

В Дагестане 22-летнюю жительницу Кизилюртовского района подозревают в издевательстве над малолетними детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

По информации канала, инспекция по делам несовершеннолетних установила, что женщина жестоко обращается с детьми двух, трех и четырех лет. Так, в начале октября женщина избила до гематом трехлетнюю дочь — все тело и лицо ребенка было в синяках. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.

По данным канала, женщина замужем, но ведет аморальный и асоциальный образ жизни — нынешний супруг не является отцом детей, а предыдущий в их судьбе не участвует. Также женщина систематически употребляет спиртное.

Ранее многодетную россиянку арестовали за публичное оправдание терроризма в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами