22-летняя многодетная россиянка жестоко обращалась с детьми

В Дагестане 22-летнюю жительницу Кизилюртовского района подозревают в издевательстве над малолетними детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

По информации канала, инспекция по делам несовершеннолетних установила, что женщина жестоко обращается с детьми двух, трех и четырех лет. Так, в начале октября женщина избила до гематом трехлетнюю дочь — все тело и лицо ребенка было в синяках. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.

По данным канала, женщина замужем, но ведет аморальный и асоциальный образ жизни — нынешний супруг не является отцом детей, а предыдущий в их судьбе не участвует. Также женщина систематически употребляет спиртное.

