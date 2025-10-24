В России призвали начать выплачивать компенсацию за неотгулянный отпуск ежегодно

В России нужно позволить сотрудникам по собственной инициативе получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года даже в том случае, если они продолжают работать в компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на предложение, с которым депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Пока россияне могут получить такую компенсацию только в том случае, если прекращают трудовые отношения. По письменному заявлению им могут предоставить компенсацию только за отдых, который был предоставлен сверх минимальной гарантированной нормы в 28 календарных дней. Депутаты предложили внести изменения в Трудовой кодекс РФ, чтобы решить эту проблему.

«Реализация такого права должна происходить исключительно на основе личного письменного заявления работника и по его инициативе», — говорится в обращении.

По мнению авторов инициативы, это позволит работодателям снизить объем накопленных «отпускных долгов» и уменьшить финансовую нагрузку при единовременных выплатах компенсаций при увольнении.

20 октября группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект о введении семидневного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей.

