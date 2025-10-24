Врач раскрыла, можно ли есть макароны с хлебом

Макароны можно употреблять с хлебом, но стоит контролировать размер порции и выбирать цельнозерновые продукты. Об этом в интервью РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К слову, как предупреждал в беседе с газетой «Известия» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, не стоит игнорировать дискомфорт в животе после мучного. Такой симптом, по его словам, может указывать на целиакию — серьезное аутоиммунное заболевание, которое без диагностики и лечения приводит к необратимым последствиям для здоровья.

Что касается сочетания макарон с хлебом, Кашух посоветовала добавить к ним овощи, зелень, нежирное мясо или рыбу.

«Также можно взять за основу принцип Гарвардской тарелки. Согласно ему, блюдо нужно условно разделить на 4 части. Две из них нужно заполнить фруктами и овощами (кроме картофеля), еще одну — цельнозерновыми продуктами, в том числе макаронами из твердых сортов пшеницы, и последнюю — белковыми продуктами», — заключила специалист.

Специалисты Пермского Политеха до этого предупредили об опасности лапши быстрого приготовления. По их словам, это глубоко переработанный продукт с иным составом и низкой пищевой ценностью. Помимо муки, туда добавляют крахмалы, стабилизаторы, усилители вкуса и антислеживающие агенты.

Ранее диетолог объяснила, стоит ли считать макароны вредными.