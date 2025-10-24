На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток чудом выжил после того, как проглотил 100 неодимовых магнитов

Новозеландский подросток проглотил сотню магнитов и лишился части кишечника
true
true
true
close
Freepik.com

В Новой Зеландии 13-летний мальчик перенес операцию по удалению части кишечника из-за опасной привычки. Об этом пишет Telegraaf.

Сначала подросток проглотил около 100 магнитов, купленных в китайском интернет-магазине Temu. После того, как мальчик проглотил их, он стал испытывать сильную боль в животе.

Спустя четыре дня его госпитализировали и обнаружили в кишечнике около 100 неодимовых магнитов размером 5x2 мм. Как сообщается, этот тип изделий запрещен в Новой Зеландии с 2013 года, однако это обстоятельство не стало препятствием для доставки.

По словам врачей, давление магнитов привело к омертвению четырех участков тонкого и толстого кишечника мальчика. В ходе операции им удалось извлечь магниты, а юному пациенту пришлось провести в больнице восемь дней. Сейчас он уже выписан и восстанавливается после хирургического вмешательства.

Ранее российские врачи спасли 22-летнюю девушку с раной, которая не заживала десять лет.

