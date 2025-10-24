Женщина застрелила мужчину за то, что он посигналил ей на зеленый свет светофора

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Все новости
Новые материалы +
Американка застрелила мужчину, посигналившего ей на зеленый свет светофора
В США женщина застрелила мужчину за то, что он посигналил ей, когда загорелся зеленый сигнал светофора, пишет Daily Mail.

По данным полиции, инцидент произошел на перекрестке. Мужчина по имени Кентрелл Сеттлс посигналил Деборе Бенефиэль, когда она не поехала на зеленый свет, и объехал ее машину. Разъяренная американка последовала за ним, выкрикивая оскорбления и размахивая руками. Затем она произвела несколько выстрелов в мужчину. Одна из пуль попала ему в грудь, задев легкое и сердце.

Девушка погибшего, находившаяся на пассажирском сиденье, стала свидетелем происшествия и помогла полиции установить личность стрелявшей. После нападения Бенефиэль скрылась, однако вскоре была задержана благодаря системе сканирования автомобильных номеров. Правоохранители нашли подозреваемую на автозаправке вместе с матерью и двумя другими людьми.

Суд постановил оставить Дебору под стражей без права внесения залога. При обыске автомобиля и дома подозреваемой было найдено второе огнестрельное оружие. Следующее судебное заседание по делу назначено на 4 ноября 2025 года.

Ранее в США женщина попала под машину, когда остановилась, чтобы помочь раненому опоссуму.

