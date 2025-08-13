На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина попала под машину, когда остановилась, чтобы помочь раненому опоссуму

В США женщину, которая остановилась из-за опоссума на дороге, сбил автомобиль
true
true
true
close
wallpaperflare.com

Американка остановилась на дороге, чтобы помочь раненому опоссуму, и попала под машину, сообщает издание PEOPLE.

Несчастный случай произошел вечером 10 августа на Хексам-роуд в районе Бруксвилла, штат Флорида. Как уточняется, дорога, где случилась авария, двухполосная и лишена уличного освещения, что затрудняет видимость ночью.

По данным дорожного патруля, около 21:54 31-летний водитель Toyota Camry остановился, чтобы помочь раненому опоссуму, лежавшему на дороге, а его 27-летняя жена вышла из машины, чтобы проверить животное. В этот момент ее сбил водитель Chrysler 300, 19-летний молодой человек.

Женщину, получившую несовместимые с жизнью травмы, доставили в больницу, но усилия врачей результатов не принесли. Опоссуму тоже не удалось выжить.

Ранее спасатель сорвался с высоты, пытаясь снять кошку с дерева в российском городе.

