Родителям объяснили, почему дети должны гулять каждый день

Ежедневные прогулки — это не просто развлечение для ребенка. Это развитие мозга, тренировка внимания и сенсорного восприятия, а также формирование эмоциональной устойчивости. Об этом в беседе с РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, ежедневные прогулки помогают бороться с осенней хандрой. Свежий воздух и физическая активность придают энергии и поднимают настроение.

Морозова привела результаты недавнего исследования, согласно которому у детей, гуляющих реже одного раза в неделю, вероятность тревожных проявлений в 2,5-3 раза выше.

«Главный вывод исследования прост: чем больше малыш гуляет на свежем воздухе в первые годы жизни, тем спокойнее и увереннее он растет. Родителям стоит не недооценивать этот простой инструмент профилактики — даже 30-60 минут активной прогулки каждый день могут стать мощной поддержкой психическому здоровью ребенка», — подчеркнула специалист.

Эксперт в области биохакинга Мария Молоствова до этого говорила, что даже небольшая физическая активность важна для поддержания здоровья и долголетия.

По ее словам, физнагрузки позволяют обеспечить нормальное кровообращение, улучшить самочувствие и состояние пищеварительной системы.

