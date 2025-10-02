На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о пользе физической активности для здоровья

Биохакер Молоствова: физическая активность снижает риск развития рака
Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Даже небольшая физическая активность важна для поддержания здоровья и долголетия. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт в области биохакинга Мария Молоствова.

«Древнегреческие мыслители, такие как Гиппократ и Платон, также замечали положительное влияние физической активности на здоровье. Научные исследования подтверждают эти идеи, показывая, что регулярные физические упражнения снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже некоторых видов рака», — отметила эксперт.

По ее словам, физнагрузки позволяют обеспечить нормальное кровообращение, улучшить самочувствие и состояние пищеварительной системы. Молоствова уточнила, что детям до пяти лет требуется не менее трех часов физической активности в день, детям и подросткам (5-17 лет) — минимум 60 минут в день, включая аэробные и силовые нагрузки. Во взрослом возрасте людям нужно минимум 150 минут тренировок средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю, с акцентом на силовые тренировки.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что правильный режим сна и питания, прогулки, а также физическая активность помогут легче перенести осеннюю депрессию (сезонное аффективное расстройство).

Ранее удаленщикам рассказали, как правильно поддерживать физическую активность.

