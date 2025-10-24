На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британка перенесла инсульт и начала говорить с тайским акцентом

Mirror: британка начала говорить с тайским акцентом после инсульта
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка перенесла инсульт и начала говорить с тайским акцентом, пишет Mirror.

Инцидент произошел, когда 29-летняя Кэти Уоррен отдыхала в Фетхие и собиралась отметить день рождения. По дороге на ужин она внезапно почувствовала сильное головокружение и потеряла способность двигаться. Подруга вызвала помощь, и женщину срочно доставили в больницу, где обследование показало у нее инсульт.

Проснувшись после госпитализации, Уоррен была ошеломлена — ее левая сторона тела оказалась парализована, а речь изменилась до неузнаваемости. Позднее врачи диагностировали у нее редкое заболевание — синдром иностранного акцента, при котором после инсульта или травмы головного мозга человек начинает говорить с акцентом, напоминающим иностранный.

«Раньше у меня был британский акцент, но когда я проснулась, мой голос звучал по-другому. Врачи считают, что это может быть связано с тем, что моя мама из Таиланда — теперь мой акцент похож на ее», — рассказала британка.

После месяца в турецкой больнице Кэти разрешили вернуться в Великобританию, где она провела еще два месяца в стационаре и три месяца на реабилитации. Сейчас женщина вновь научилась ходить и прошла курс логопедии, однако ее речь до сих пор звучит «иностранно».

«Я не уверена, что мой голос когда-нибудь станет прежним. Кажется, будто я потеряла часть своей личности», — говорит она.

Ранее женщина перенесла инсульт и ослепла после игры в популярную игру на Nintendo Switch.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами