В японской деревне медведь напал на людей

NHK: в японской деревне Хиганарусэ медведь загрыз одного человека и ранил троих

В японской деревне Хиганарусэ префектуры Акита медведь напал на четверых человек. Об этом сообщили корреспондентам NHK местные правоохранительные органы.

По информации полиции, утром 24 октября около здания администрации деревни поступило сообщение о том, что несколько человек подверглись нападению дикого зверя. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили четырех пострадавших — троих мужчин и одну женщину. Одного мужчину спасти не смогли, а трое остальных были госпитализированы и получили медицинскую помощь.

Пока установлено, что сначала двое пострадавших работали на открытом воздухе, когда на них напал медведь, а двое других пытались прийти на помощь, но тоже пострадали.

Около 13:00 местные охотники ликвидировали медведя высотой около 1,2 метра. Место происшествия находится примерно в 200 метрах от здания администрации, в гористой местности рядом с жилыми домами и школой.

Деревня Хиганарусэ расположена на юго-востоке префектуры Акита, граничит с префектурами Иватэ и Мияги. Население деревни составляет около 2200 человек, большая часть территории занята лесами.

Ранее в Коми на видео попало, как крупный хищник бежал за рыбаками на вездеходе.