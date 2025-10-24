На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян довольны работой Путина

ФОМ: 77% россиян доверяют Путину, 79% оценивают его работу положительно
Михаил Терещенко/РИА Новости

Доверие россиян к президенту страны Владимиру Путину составляет 77%, при этом 79% опрошенных считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства. Эти данные представили эксперты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Исследование провели с 17 по 19 октября среди 1,5 тыс. россиян.

В отчете ФОМ уточняется, что уровень доверия и положительной оценки работы президента не изменился за последнюю неделю.

Положительную оценку деятельности правительства дали 52% респондентов, что на один процентный пункт ниже предыдущего замера, а работу премьер-министра Михаила Мишустина высоко оценили 56% опрошенных.

Кроме того, участникам исследования задали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Поддержка политических партий распределилась следующим образом: «Единая Россия» — 41% (без изменений), КПРФ — 9% (плюс 1 п. п.), ЛДПР — 10% (минус 1 п. п.), «Справедливая Россия — За правду» — 3% (без изменений), «Новые люди» — 3% (без изменений).

Ранее аналитики оценили изменения в публичном образе Путина за 25 лет.

