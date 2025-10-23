Эксперт: осенью легче договориться о повышении зарплаты

Осень – это наиболее благоприятное время для того, чтобы обсудить с руководством повышение зарплаты, так как именно в этот период компании пересматривают кадровую политику и формируют бюджет на предстоящий год, отметила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Поднимая эту тему, важно ориентироваться на общую экономическую ситуацию и состояние организации, посоветовала она в беседе с RT.

Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ в России проиндексируют более чем на 20% — он составит 27 093 рубля. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на кабмин, эта мера повысит зарплаты у 4,5 млн человек. При этом в Госдуме также предлагалось установить МРОТ в час для сотрудников, получающих почасовую оплату – минимум 300 рублей за час с ежегодной индексацией. Соответствующий законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

Что касается обсуждения вопроса повышения зарплаты, то осенью как раз компании проводят стратегическое планирование на предстоящий финансовый год, в том числе пересматривают уровень зарплат, отметила Абгарян.

«Если сотрудник хочет получить повышение, сейчас самое время обоснованно заявить о своих достижениях и амбициях, чтобы войти в планы компании на следующий год с новыми условиями», — подчеркнула она.

Эксперт также порекомендовала учитывать общую экономическую ситуацию и положение дел в компании. Так, например, если в данный момент организация проходит через сложный период, а руководитель сильно загружен, то беседу лучше отложить, считает она. В любом случае, к разговору о зарплате стоит тщательно подготовиться, в том числе продемонстрировать результаты своей работы и планы развития. Лучше всего, если сотрудник принесет на встречу структурированный отчет с подтверждением своего вклада в развитие компании, а также заявит, что готов брать на себя больше ответственности.

Абгарян также посоветовала прорепетировать разговор, смоделировав его с помощью нейросети – так можно заранее понять, как лучше ответить на тот или иной вопрос.

