Адвокат обжаловал приговор педиатру Буяновой за фейки об армии

Адвокат московского педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки о российской армии, подал кассационную жалобу. Об этом РИА Новости сообщил защитник врача Оскар Черджиев.

По его словам, суды первой и апелляционной инстанций допустили существенные нарушения, поэтому обвинительный приговор должен быть отменен.

В ноябре 2024 года 69-летняя Буянова была приговорена к пяти с половиной годам колонии. Обжаловать это решение в апелляционном суде не удалось.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летней педиатра после публикации Mash. На видео вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова при ее семилетнем сыне якобы назвала ее мужа «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Буянова эти обвинения отрицает.

Позднее сообщалось, что детская городская поликлиника №140, в которой работала Буянова, обратилась в Тушинский суд Москвы с требованием уволить ее.

Ранее в Кремле прокомментировали призывы освободить педиатра Буянову.