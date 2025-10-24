На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девятилетний мальчик оказался один в горящей квартире в Пермском крае

В Пермском крае спасли мальчика, который оказался один в горящей квартире
МЧС России

В Пермском крае девятилетний мальчик оказался один в горящей квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в городе Чайковский, где ребенок остался один в квартире. При возникновении пожара мальчик не растерялся и позвонил по номеру 101. Диспетчер немедленно направила к месту пожарных и начала инструктировать малолетнего по телефону, помогая ему покинуть горящее помещение. Ребенок четко следовал всем указаниям женщины.

В результате случившегося огнем оказалось повреждено 15 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 18 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Пожарные также эвакуировали из подъезда еще пять жильцов. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в блоке питания компьютера.

Ранее в Кунгуре дети едва не сгорели заживо из-за ссоры взрослых.

