Девятилетний мальчик оказался один в горящей квартире в Пермском крае

В Пермском крае спасли мальчика, который оказался один в горящей квартире

В Пермском крае девятилетний мальчик оказался один в горящей квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в городе Чайковский, где ребенок остался один в квартире. При возникновении пожара мальчик не растерялся и позвонил по номеру 101. Диспетчер немедленно направила к месту пожарных и начала инструктировать малолетнего по телефону, помогая ему покинуть горящее помещение. Ребенок четко следовал всем указаниям женщины.

В результате случившегося огнем оказалось повреждено 15 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 18 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Пожарные также эвакуировали из подъезда еще пять жильцов. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в блоке питания компьютера.

