В Кунгуре дети едва не сгорели заживо из-за ссоры взрослых

В Прикамье мужчины попытались сжечь дом с детьми из-за конфликта с их отцом
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Прикамье осудили мужчин, едва не погубивших двух детей из-за обиды на их отца. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошел в марте текущего года в Кунгуре. В гости к местному жителю пришли двое его приятелей с криминальным прошлым. Застолье было прервано ссорой, возникшей «на почве неприязненных отношений», после чего мужчины подожгли частный дом и скрылись с места происшествия.

В этот момент внутри находились дети в возрасте 7 и 12 лет. Мать несовершеннолетних вернулась домой и бросилась тушить пожар, а дети выбрались на улицу через окно. Не сумев довести преступный умысел до конца, злоумышленники попытались сжечь автомобиль супружеской пары, но попались.

Их судили за покушение жизнь малолетних и умышленное уничтожение и повреждение имущества.

«Суд назначил каждому из виновных наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Алтайском крае осудили женщину, которая потеряла двух детей на пожаре.

