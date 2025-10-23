На границе Башкирии и Татарстана после реконструкции открыли мост

Мост на границе Башкирии и Татарстана открыли на год раньше срока

На границе Башкирии и Татарстана открыли после реконструкции мост через реку Ик на дороге Октябрьский — Уруссу. Об этом сообщает Ufa1.ru.

В публикации отмечается, что изначально мост должны были открыть в конце 2026 года. На церемонии открытия присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, а также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по видеосвязи.

«У нас сегодня настоящая большая радость. Этот мост мы построили на год раньше», — заявил Хабиров.

До этого спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали обсуждать строительство прямого туннеля до Аляски.

По словам Дмитриева, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем. Теперь пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить Евразию и Северную Америку».

Ранее журналисты испытали новую трассу Р-280, проходящую вдоль Азовского побережья.