Журналисты испытали новую трассу Р-280, проходящую вдоль Азовского побережья

Редакция Life выяснила, что на трассе Р-280 уверенно работает связь
Александр Иванов/РИА Новости

Новая автомагистраль Р-280 «Новороссия» стала ключевым сухопутным маршрутом, позволяющим добраться в Крым из любой точки РФ. Трасса проходит вдоль побережья Азовского моря, соединяя такие города, как Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Журналисты Life протестировали транспортную артерию, чтобы оценить ее удобство и безопасность.

Издание сообщает, что на модернизированных участках дороги проведен капитальный ремонт покрытия, установлено современное освещение, построены новые развязки и переходно-скоростные полосы. Пропускная способность трассы достигла 25 тысяч автомобилей в сутки.

Выяснилось также, что вдоль магистрали расположены 66 автозаправок, 12 газовых станций, более 30 магазинов и порядка 50 кафе. В местных заведениях предлагают разнообразные блюда — от шашлыка до домашних обедов. Путешественникам доступны четыре мотеля. Большинство заведений принимают карты «Мир» и осуществляют переводы через СБП.

Кроме того, в пути стабильно работает связь, в некоторых зонах подключаются крымские операторы. В отдельных районах возможны временные перебои с интернетом, поэтому рекомендуется заранее загружать офлайн-карты.

Сухопутный коридор Ростов-на-Дону — Симферополь по Р-280 составляет около 640 км. Время в пути — 9–9,5 часа, что на час-полтора дольше, чем через Крымский мост. Однако здесь значительная часть маршрута идет вдоль моря, отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что ряд участков сухопутного коридора в Крым расширят до четырех полос.

